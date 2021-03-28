В Киеве на фоне роста заболеваемости коронавирусом наблюдается настоящий коллапс медицинской системы. 20 автомобилей экстренной медицинской помощи не могут продолжать работу и ездить на вызовы, потому что стоят в очереди на передачу пациентов больнице №12. При этом внутри учреждения ситуация не лучше.

Видео и подробности происходящего опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" в Facebook.



По данным очевидцев, в больнице – полная наполненность больными. Сейчас пациентов кладут в столовой.

"Более 20 автомобилей скорой помощи стоит в очереди, чтобы попасть в 12-тую больницу. Все они приехали, чтобы положить людей под кислородные концентраторы. В середине больнице ситуация не на много лучше – мест уже нет, ставят кровати в столовой", – говорится в сообщении.

Пользователи сети жалуются, что никакие ограничения и локдауны не помогут, если медицинская система и дальше будет оставаться на уровне "средневековой". Тем не менее соблюдение карантинных ограничений, по данным чиновников, направлено не на улучшение медицинской системы, а на снижение нагрузки на нее.

Отметим, в Украине за минувшие сутки, 27 марта, зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса.

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