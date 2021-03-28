В Украине за минувшие сутки, 27 марта, зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 564 ребенка и 181 медработник.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 5 052 человека;

летальных случаев - 203;

выздоровело - 3 343 человека;

проведено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 644 063 человека;

выздоровело - 1 300 625 человек;

летальных исходов - 31 954;

проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.

Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.

Также Дмитрий Разумков рассказал, будет ли локдаун по всей Украине.

Кроме того, врач-инфекционист Ольга Голубовская шокировала заявлением об опасном лекарстве от коронавируса.

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