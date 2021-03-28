Коронавирус продолжает атаковать украинцев: статистика на 28 марта [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 27 марта, зафиксировано 11 932 новых случая коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 564 ребенка и 181 медработник.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 5 052 человека;
- летальных случаев - 203;
- выздоровело - 3 343 человека;
- проведено тестирований за сутки - 76 335 (в том числе методом ПЦР - 37 979, методом ИФА - 8 732, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29 624).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 644 063 человека;
- выздоровело - 1 300 625 человек;
- летальных исходов - 31 954;
- проведено ПЦР-тестов - 7 983 023.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (1 150), Днепропетровской (1 083), Львовской (905), Донецкой (841) и Житомирской (791) областях.
Ранее сообщалось, что в Украине резко возрос уровень вакцинации от коронавируса.
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