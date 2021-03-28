С 1 апреля в Украине повышается пенсионный возраст для женщин. В первую очередь это коснется украинок, которые родились в 1961 году. Об этом говорится в законе Украины о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, который был принят еще в 2011 году.



Согласно тексту этого закона, пенсионный возраст для женщин увеличивался поэтапно – ежегодно на 6 месяцев. В апреле 2021 года произойдет последний этап повышения, и теперь все женщины будут выходить на пенсию в 60 лет.

Стоит отметить, что женщины с датой рождения с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года – имеют право выйти на пенсию в возрасте 59 лет и 6 месяцев.

А все женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года смогут выйти на пенсию только в 60 лет.

Также изменился и страховой стаж, который необходим для выхода на пенсию по возрасту. С 2018 года требования к стажу увеличиваются ежегодно на 12 месяцев. До 2028 года стаж достигнет 35 лет.

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Сейчас на пенсию по возрасту имеют право украинцы, которые достигли возраста 60 лет и у которых есть рабочий стаж в 28 лет. Если по достижению 60 лет стажа недостаточно, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Кроме того, украинцы, у которых с 1 января 2028 года будет 40 лет стажа и более, смогут выходить на пенсию независимо от возраста.

Также сообщали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.

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