Украинцам повысили пенсии [ Редактировать ]
С 1 марта украинцам автоматически пересчитали пенсии. Об этом сообщает Минсоцполитики.
Так, повысить пенсии должны 8 млн человек в среднем на 308 грн. В то же время, если после перерасчета размер пенсии растет, то такое повышение не может быть меньше, чем на 100 грн.
Кроме того, повышена минимальная пенсионная выплата с 2 100 грн до 2 200 грн для пенсионеров, которые имеют страховой стаж продолжительностью у женщины 30 лет, у мужчины - 35 лет.
По данным Пенсионного фонда, большинство украинских пенсионеров (около 7 млн человек) получают пенсию в размере от 2 до 4 тыс. грн. Соответственно, доплата по индексации для них составит 220−440 грн.
В Министерстве соцполитики отметили, что перерасчет коснется не всех.
Повышение касается только так называемой расчетной пенсии, которая рассчитывается по специальной формуле для каждого пенсионера и учитывает его среднюю зарплату за годы работы, среднюю зарплату в Украине за три последние года и трудовой стаж. В то же время, фактическая пенсия может быть выше, если она включает всевозможные доплаты и надбавки.
В случае, если разница между расчетной пенсией и фактический будет меньше 11%, то пенсионер повышение не почувствует.
Увеличение пенсионных выплат в марте коснется граждан, которые получают пенсию:
- по возрасту;
- по инвалидности;
- по случаю потери кормильца;
- по выслуге лет (медработники и учителя, чей стаж составляет не менее 30 лет работы по профессии).
При этом индексация не коснется следующих граждан:
- пенсионеров, которые вышли на заслуженный отдых с начала 2021 года (так как пенсии индексируют за 2020 год);
- пенсионеров, получающих максимальную пенсию (17 690 грн);
- бывших госслужащих, если их пенсия выше, чем была бы пенсия по возрасту;
- военных пенсионеров, для которых пенсия рассчитывается по специальной формуле.
Следующий перерасчет пенсий запланирован на апрель. Он коснется работающих пенсионеров, которые получат прибавку за стаж работы с учетом размера зарплаты.
"Подробности" писали, когда и на сколько вырастут пенсии в 2021 году.
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