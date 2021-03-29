В понедельник, 29 марта, в Киеве задержали лиц, которые были причастны к похищению и убийству общественного активиста и добровольца. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Сейчас устанавливают мотив преступления и возможных соучастников.

Так, в ходе следствия выяснилось, что 24 марта трое подозреваемых были в квартире потерпевшего на Печерске.

Они удерживали пострадавшего и избивали его. Далее мужчину, который был практически без сознания, насильно посадили в автомобиль и вывезли в неизвестном направлении.

Его убили и спрятали тело в заброшенной канаве в Киевской области. Труп нашли 28 марта.

Следственные действия продолжаются. Устанавливаются мотив преступления и возможные соучастники. Также решается вопрос об избрании подозреваемым безальтернативных мер пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали о том, что активисту Сергею Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве, избрали меру пресечения.

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