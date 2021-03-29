Словацький Прем'єр позбувся посади через російську вакцину "Спутнік". До такого кроку його змусили партнери по коаліції та Президентка країни. Що саме спричинило політичну кризу в країні - розкаже Олена Абрамович.

Таємно, без згоди партнерів по коаліції. Саме так ухвалив рішення про купівлю російської вакцини словацький Прем'єр Ігор Матович. Про контракт на 2 мільйони доз "Спутніка" він оголосив 1 березня.

Ігор Матович, Прем'єр-міністр Словаччини:

Протягом наступних двох місяців ми отримаємо мільйон доз відповідно до контракту, тобто це буде для півмільйона людей. А потім, у травні та червні ще один мільйон, ще для півмільйона людей.

Для партнерів по коаліції це оголошення стало шоком. Три з чотирьох партій були проти. Бо "Спутнік" поки що не дозволена ЄС вакцина. Водночас екстрений дозвіл на її використання уже видала сусідня Угорщина. Тож Ігор Матович вирішив піти схожим шляхом. Попросив видати дозвіл у міністра охорони здоров'я Словаччини. Який, власне, потім першим пішов у відставку. Та ситуацію це не врятувало, урядова коаліція почала розсипатися.

Річард Сулик, лідер партії SaS, яка вийшла з коаліції:

Ми призупиняємо свою участь у коаліції доки Ігор Матович не піде у відставку. Я нагадаю вам, що його відставка - це вимога не лише нашої партії, а також політсили "За Людей" та президентки, що узагалі є безпрецедентною ситуацією.

Президентка Словаччини, Зузана Чапутова, дійсно, теж вимагала Матовича піти. Бо в спробах виправити ситуацію свої позиції покинули 6 міністрів. Та даремно.

Зузана Чапутова, Президентка Словаччини:

Прем'єр-міністр, подавши у відставку, неминуче має дозволити досягти домовленості між партнерами по коаліції про оновлення кабінету міністрів. Жодна позиція та статус не можуть бути важливішими інтересів країни та її громадян

Після такого тиску та низки вимог, Матович нарешті оголосив про свою відставку у неділю. Проте на своїх умовах. Він заявив, що залишиться в уряді, обміняється посадами з міністром фінансів. Тим часом перші 200 тисяч доз російської вакцини, які доставили на початку місяця, досі не використовуються. А Москва пообіцяла поставитися з розумінням і, в разі потреби, розірвати контракт.