Технически версия Ultra повторяет Xiaomi Mi 11 Pro во всем, кроме камер Источник: Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила новую версию флагманского смартфона Mi 11 - Xiaomi Mi 11 Ultra - с продвинутыми функциями фото- и видеосъемки.

Технически версия Ultra повторяет Xiaomi Mi 11 Pro во всем, кроме камер. Основной блок камер включает в себя сенсор Samsung ISOCELL GN2 1/1,12 дюйма с разрешением 50 Мп и автофокусом Dual Pixel Pro.

Кроме 50-мегапиксельного модуля, в новинке есть два модуля Sony IMX586 1/2 дюйма и разрешением 48 Мп. Один выступает в роли сверхширокоугольного объектива, а второй является телеобъективом с 5-кратным оптическим и 120-кратным гибридным зумом.

Оба объектива также имеют оптическую стабилизацию. На повышение качества итоговых снимков также работает и система dToF с лазерным автофокусом на 64 точки.

Mi 11 Ultra поддерживает одновременную съемку фото или видео сразу со всех трех модулей.

Чтобы позволить пользователям использовать весь потенциал камер для съемки селфи, на тыльной стороне устройства сделан второй экран. Дисплей, размещенный рядом с камерами, можно использовать в качестве видоискателя. Кроме того, он отображает различную информацию о состоянии гаджета - от уровня заряда батареи до вывода уведомлений.

Базовый смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra с 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб встроенной памяти будет продаваться за $915. Продвинутая версия с 12 Гб оперативной и 512 Гб встроенной памяти стоят $1065. Она доступна как в обычном корпусе, так и в керамическом.

Напомним, что Xiaomi будет выпускать электромобили.