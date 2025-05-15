Sony представила флагманський смартфон Xperia 1 VII [ Редагувати ]
Японська компанія Sony представила свій новий флагманський смартфон Xperia 1 VII з потужним процесором та містким акумулятором.
Смартфон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативної пам'яті, 6,5-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, накопичувачем до 512 ГБ та підтримкою HDR.
Акумулятор ємністю 5000 мА•год забезпечує до двох днів роботи, підтримується швидка та бездротова зарядка.
Основна камера на 48 Мп з оптичною стабілізацією доповнена надширококутною камерою на 48 Мп та телеоб'єктивом на 12 Мп із змінною фокусною відстанню.
Усі модулі використовують сенсори Exmor T, а технології Alpha забезпечують професійний рівень зйомки. Для запису відео передбачено режими зйомки з автофокусом по очах та ручними налаштуваннями.
Xperia 1 VII має фронтальні стереодинаміки з посиленими басами та аудіороз'єм 3,5 мм, що є рідкістю для сучасних флагманів. Гаджет захищений за стандартом IP68 і працює на Android 15 з фірмовою оболонкою.
Замовити новинку можна буде з 20 травня, а продаж стартує на початку червня, вартість Xperia 1 VII починається від 1499 євро.
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