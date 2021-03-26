Китайская технологическая корпорация Xiaomi будет выпускать электромобили на одном из заводов автомобилестроительной компании Great Wall. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индустрии.

Электромобили Xiaomi будет ориентированы на массовый рынок, как и ее прочие продукты. Компания является третьим в мире производителем смартфонов и занимает лидирующие позиции на рынке гаджетов. Первые электромобили Xiaomi планирует выпустить в начале 2023 года.

Компания Great Wall строит завод по производству электромобилей в Китае совместно с BMW, она не является партнером Xiaomi, но предоставит свои консультации относительно инженерных решений.

По данным Reuters, официально компании сообщат о своем совместном проекте на следующей неделе.

Решение Xiaomi заняться выпуском электромобилей продиктовано тем, что многие технологические компании по всему миру ринулись в эту нишу после успеха Tesla.

Китайский гигант электронной коммерции Alibaba создал совместное предприятие по производству электромобилей с местным автопроизводителем SAIC Motor Corp, китайский Didi Chuxing вместе с автопроизводителем BYD производит электромобили, предназначенные для служб такси, а китайская корпорация Baidu, владеющая одноименным интернет-поисковиком, начнет выпускать умные электромобили (EV) с автоконцерном Zhejiang Geely Holding Group.

Напомним, что американская корпорация Apple работает над созданием электромобиля. Недавно "Подробности" писали, что Hyundai и Kia вышли из проекта по созданию электромобиля для "яблочной компании".