Українцям починають відключати опалення [ Редактировать ]
Опалювальний сезон на фініші. В Україні вже починають відключати опалення. Зазвичай це відбувається в середині квітня.
Але цього року розпочали раніше через потепління. Уже від сьогодні завершили опалювальний сезон у місті Хуст на Закарпатті. А з 1 квітня батареї похолоднішають у будинках у Дніпрі, Сумах, Кропивницькому та Харкові.
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