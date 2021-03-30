Австралия ввела крымские санкции против России [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел и торговли Австралии приняло решение о введении санкций против четырех российских компаний и одного физлица. Ограничительные меры приняли из-за строительства и эксплуатации оккупантами железнодорожной части крымского моста.
Об этом говорится на сайте ведомства.
Глава министерства Мариз Пейн отметила, что ограничительные меры установлены в координации с Канадой, которая днем ранее ввела санкции против двух граждан и четырех компаний из России.
"Австралия ввела адресные финансовые санкции и запрет на поездки против одного россиянина и четырех российских компаний, связанных со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста", - говорится в сообщении.
При этом в заявлении не уточняется, в отношении каких именно компаний были установлены ограничения.
Ранее Канада ввела санкции против России за оккупацию Крыма.
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