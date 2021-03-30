Джо Байден продовжив санкції проти Росії через кібератаки [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден іще на рік продовжив санкції проти Росії через кібератаки - йдеться про указ, виданий ще Бараком Обамою 1 квітня 2015 року. Документ зокрема передбачає блокування рахунків для росіян, чия зловмисна діяльність загрожувала кіберзахисту США.
Пізніше американська розвідка виявила, що РФ також намагалася втрутитися в американські вибори 2016 року, аби допомогти перемозі Дональда Трампа.
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