В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Иски поступили 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Сообщается, что 29 марта 2021 года в суд поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента от 27 марта 2021 № 124/2021 по отмене назначения истца судьей Конституционного суда Украины.

Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/96/21.

В тот же день поступил еще один иск, который оспаривает указ Владимира Зеленского. Регистрационный номер дела - № 9901/97/21.

Отметим, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Ранее Тупицкий созвал заседание КСУ из-за указа Зеленского.