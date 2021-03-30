В Верховном суде обжаловали указ Зеленского по Тупицкому [ Редактировать ]
В Верховном суде Украины обжаловали указ президента Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Иски поступили 29 марта. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Сообщается, что 29 марта 2021 года в суд поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента от 27 марта 2021 № 124/2021 по отмене назначения истца судьей Конституционного суда Украины.
Иску присвоен регистрационный номер дела - № 9901/96/21.
В тот же день поступил еще один иск, который оспаривает указ Владимира Зеленского. Регистрационный номер дела - № 9901/97/21.
Отметим, что 27 марта Владимир Зеленский издал указ, которым отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
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