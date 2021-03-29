Тупицкий созвал заседание КСУ из-за указа Зеленского [ Редактировать ]
В понедельник, 29 марта, Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве Конституционного суда на 12 апреля 2021 года. Заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой КСУ.
Об этом говорится на странице Конституционного суда в Facebook.
"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021", - сообщила пресс-служба суда.
Пресс-служба КСУ также опубликовала копию распоряжения Тупицкого. В документе говорится о том, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Зеленского.
Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.
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