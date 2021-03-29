В понедельник, 29 марта, Александр Тупицкий подписал распоряжение о созыве Конституционного суда на 12 апреля 2021 года. Заседание будет посвящено указу президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого главой КСУ.

Об этом говорится на странице Конституционного суда в Facebook.

"Сообщаем о созыве специального пленарного заседания Конституционного суда Украины на 12 апреля 2021", - сообщила пресс-служба суда.

Пресс-служба КСУ также опубликовала копию распоряжения Тупицкого. В документе говорится о том, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения Тупицкого и судьи Александра Касминина на основании указа Зеленского.

Ранее Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ.