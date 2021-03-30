Рада раздаст деньги ФОПам: по сколько получат украинцы [ Редактировать ]
Источник: Лига.NET
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала законопроект о помощи ФОПам из-за локдауна в размере 8 тысяч гривен. Такое предложение поддержали 312 депутатов.
Деньги будут выплачивать ФОПам и работникам предприятий, которые пострадают в результате введенных карантинных ограничений в "красных" зонах.
При этом ряд категорий работников не имеют право на получение помощи.
Так, могут отказать наемным работникам, которые на дату обращения работают у субъекта хозяйствования, не насчитавшего ЕСВ за все месяцы соответствующего квартала, а именно:
- четвертого квартала 2020 года, если карантин усилили в феврале - апреле 2021;
- первого квартала 2021, если карантин усилили в мае - июле 2021;
- второго квартала 2021, если карантин усилили в августе - октябре 2021;
- третьего квартала 2021, если карантин усилили в ноябре - декабре 2021 года.
Также могут отказать наемным работникам:
- работающим у предпринимателя, вид деятельности которого не входит в перечень;
- работающим у предпринимателя по совместительству;
- средняя заплата которых превышает тридцать тысяч гривен в месяц. Для ее исчисления учитываются все три месяца последнего отчетного квартала, предшествующего обращению за помощью.
Не могут претендовать на выплаты ФОПы, которые являются застрахованными лицами:
- госрегистрация которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором подается обращение, составляет менее трех месяцев;
- которые за последний отчетный год уплатили ЕСВ за себя менее чем за шесть месяцев;
- основной вид экономической деятельности которых не входит в перечень;
- которые являются наемными работниками и ФОП одновременно;
- предпринимательская деятельность которых на последний день месяца, предшествующего месяцу, в котором в регионе усиливают карантин, по данным Единого государственного реестра юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, прекращена.
Как ранее сообщалось, Кабмин утвердил минимальный размер должностного оклада в 2021 году в государственных органах. Минимальный оклад составит 4540 гривен. Соответствующее решение принято на заседании правительства 13 января.
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