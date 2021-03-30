Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины одобрила постановление об осуждении событий под Офисом президента 20 марта. "За" проголосовали 237 депутатов.

Так, депутаты предоставили ряд поручений по поводу расследования беспорядков Министерству внутренних дел, Службе безопасности Украины и Государственному бюро расследований.

Этим постановлением МВД, СБУ и ГБР поручают обеспечить быстрое, полное и беспристрастное расследование и предоставить юридическую оценку событий 20 марта.

Силовики должны изучить обстоятельства, сопровождавшие беспорядки под Офисом президента на предмет организации и/или участия в реализации событий любых политических партий и/или связанных с ними лиц.

Им также поручили определить степень вины участников, организаторов и заказчиков события в причинении материального ущерба государственному имуществу и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности.

Кроме того, МВД, СБУ и ГБР еженедельно должны предоставлять комитету парламента по вопросам правоохранительной деятельности актуальную информацию о ходе расследования этих событий.

Напомним, что полиция расследует события как хулиганство.

Отметим, Сергея Стерненко 23 февраля 2021 года признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.