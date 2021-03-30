У Чернівцях голодують працівники місцевого театру [ Редактировать ]
Карантином по мистецтву. У Чернівцях під загрозою звільнення працівники місцевого театру. Не вистачає грошей на зарплати. А заробити ніде, через обмеження червоної зони. Детальніше - Іван Сірецький.
Глядацька зала музичного драмтеатру в Чернівцях зараз порожня. Актори вже й не пам'ятають, коли грали для публіки. А нещодавно додались іще й проблеми з фінансуванням.
Григорій Руденко-Краєвський, актор Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської:
Я чесно скажу, я не знаю, як далі жити. Ми звикли, "актор має бути голодним". Не так. Усюди мистецтво підтримується, а в нас чомусь мистецтво зараз поза підтримки, просто "хай пливуть".
Театру бракує п'яти з половиною мільйонів гривень до кінця року, щоб виплатити зарплатню. Один із варіантів вирішення ситуації - скорочення штату.
Юрій Марчак, директор Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської:
Але звільнити 27 чоловік це, ви знаєте, з механізму вибрати якийсь гвинтик, де він працювати не буде. Тому колектив все ж таки прийшов до вирішення того питання таким чином, щоб взяти відпустки за власний рахунок, щоб зберегти весь колектив.
Із обласного бюджету театру цьогоріч виділили вісімнадцять з половиною мільйонів гривень. І ці гроші мали покрити лише зарплату працівникам та комунальні послуги. А потрібні ще кошти на гастролі, пошиття костюмів і декорації. Обласні чиновники радять митцям шукати нові, сучасніші творчі формати.
Сергій Осачук, голова Чернівецької обласної державної адміністрації:
Потрібно, як і в будь-якій іншій сфері не тільки очікувати гарантованого державного, обласного фінансування, а й бути спроможним заробляти ту частку, яка вам ще потрібна.
У до карантинні часи театр міг заробити на свої потреби. Нині ж вистави не проводяться, відповідно, й дохід нижчий. Половина колективу, а це сімдесят працівників, уже пішли у вимушену відпустку. В театрі бояться: якщо звільняться актори - зібрати професійний колектив просто не зможуть.
Крістіна Зборлюкова, акторка Чернівецького музично-драматичного театру ім. Ольги Кобилянської:
Молоді фахівці тут рідко затримуються, тому що зарплати не такі великі, вони не так вмотивовані - це ж не столиця, де безліч можливостей. Тому кожна людина, кожна творча одиниця зараз дуже важлива для театру.
Попри всі проблеми, в Чернівецькому муздрамтеатрі працюють над новими виставами й розширенням репертуару. Почали активніше вести ютуб-канал. І дуже сподіваються, що найближчим часом глядачі зможуть прийти в театр.
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