Новые обязательства с МВФ: что ожидает Украину [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом и сейчас обсуждаются дополнительные обязательства. Об этом он сказал в ходе брифинга.
На сегодняшний момент мы фактически работаем над формулировкой наших будущих обязательств.
Переговоры с миссией МВФ проводятся еженедельно. В частности, с Минфином обсуждается размер дефицита госбюджета 2022 года.
Я считаю, что с точки зрения фискальной части у нас нет проблемных вопросов.
По его словам, остаются дискуссионными вопросы относительно антикоррупционной политики. В частности, это восстановление тех позиций, которые были отменены Конституционным судом. Это декларирование и вопрос восстановления независимости НАБУ.
Также стоит вопрос о судебной реформе.
Отдельно Марченко отметил вопрос рыночных цен на газ и электроэнергию для населения.
Напомним, переговоры Украины с МВФ закончились неудачей из-за того, что народные депутаты не приняли закон о перезагрузке Высшего совета правосудия. Именно он должен был дать старт судебной реформе. Его планировали проголосовать еще осенью. Но попал он в Раду только на днях, уже после провала миссии.
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