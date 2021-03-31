У "Нетфлікс" пообіцяли припинити шкідливі викиди в атмосферу [ Редактировать ]
Припинити шкідливі викиди в атмосферу вже до кінця наступного року пообіцяли в "Нетфлікс". Компанія планує перевести офіси на відновлювальну електроенергію.
У місцях зйомок, замість дизельних генераторів, встановити електричні батареї. А своїх співробітників заохочуватимуть користуватися електромобілями.
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