В Україні від ранку затримується з десяток потягів. Збій стався через крадіжку електрокабелю на станції "Дарниця" у Києві. Про це повідомили в Укрзалізниці. Відновити повноцінне сполучення обіцяють до обіду.

Натомість залізничний рух між Дніпром та Запоріжжям, де днями сталася аварія Інтерсіті вже повністю відновили. Потяги курсують без затримок. А пошкоджений поїзд прямує до Києва для детальної діагностики та відновлення зазначили у компанії.