На Укрзалізниці стався збій: затримується з десяток потягів [ Редактировать ]
В Україні від ранку затримується з десяток потягів. Збій стався через крадіжку електрокабелю на станції "Дарниця" у Києві. Про це повідомили в Укрзалізниці. Відновити повноцінне сполучення обіцяють до обіду.
Натомість залізничний рух між Дніпром та Запоріжжям, де днями сталася аварія Інтерсіті вже повністю відновили. Потяги курсують без затримок. А пошкоджений поїзд прямує до Києва для детальної діагностики та відновлення зазначили у компанії.
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