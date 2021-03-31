В среду, 31 марта, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что еще одна область может оказаться в "красной зоне" карантина. Об этом он заявил в ходе заседания Кабинета министров.

Регион может быть переведен в эту зону в ближайшие дни.

Напряженная ситуация в Хмельницкой области. Исходя из показателей, мы видим что в ближайшие дни она может быть переведена на красный уровень эпидопасности, потому что есть нарушения наших критериев.

Отметим, что по данным Минздрава, на 31 марта не превышен эпидпорог в Херсонской (86,5% при норме 100%), Винницкой (92,2%), Хмельницкой (92,3%) и Черновицкой (95,2%) областях. Больше всего данный показатель превышен в Тернопольской области (206,2%). В Киеве он составляет 121,2%.

Напомним, Олег Рубан заявил, что локдаун в городе могут усилить, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные кровати для зараженных коронавирусом.

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