Карантин могут жестко усилить 2 апреля: в Киеве обеспокоены ситуацией с коронавирусом [ Редактировать ]
В среду, 31 марта, глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил о том, что ситуация с коронавирусом в Киеве критическая.
Так, по его словам, локдаун в городе могут усилить уже в эту пятницу, 2 апреля.
Т.е., будет прекращена работа детских садов, младших классов (1-4 классы) и работа общественного транспорта.
Рубан говорит, что локдаун в Киеве усилят, если Национальная академия медицинских наук не предоставит дополнительные койки для зараженных коронавирусом.
Читайте также, в Украине за сутки сделали 1585 прививок от коронавирусной инфекции. На территории Донецкой области, Луганской области, Ровенской области и Черниговской области не было сделано уколов вовсе,иммунизация населения проводилась, благодаря 51 мобильной группе и 72 пунктам.
Кроме того, в Украине за минувшие сутки зафиксировано 8 346 новых случаев коронавируса. Сделано 39 732 тестирования на коронавирус (в частности методом ПЦР 24 404, методом ИФА - 5631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 9697).
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