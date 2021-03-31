Трагедия произошла в городе Мерефа во вторник, 30 марта Источник: "Объектив"

В городе Мерефа Харьковской области повесился учитель физкультуры местного медицинского лицея. Об этом сообщает "Объектив".

Трагедия произошла во вторник, 30 марта. 44-летний физрук по имени Роман наложил на себя руки прямо в здании школы.

Буквально за несколько дней до самоубийства он получил звание учителя высшей категории.

"Он всегда был активным. Участвовал во всех проектах. Мы были в шоке, что такое случилось", - рассказала директор учебного заведения Валентина Коваль.

Коллеги мужчины рассказали, что общались с ним накануне, он вел себя, как обычно, был веселым и общительным.

У погибшего остались жена и 17-летний сын. Причины трагедии устанавливает следствие.

Как сообщали "Подробности", под Черкассами отец и сын покончили с собой, утопившись в автомобиле в затопленном карьере.