В медицинском лицее под Харьковом повесился учитель физкультуры [ Редактировать ]
Источник: "Объектив"
В городе Мерефа Харьковской области повесился учитель физкультуры местного медицинского лицея. Об этом сообщает "Объектив".
Трагедия произошла во вторник, 30 марта. 44-летний физрук по имени Роман наложил на себя руки прямо в здании школы.
Буквально за несколько дней до самоубийства он получил звание учителя высшей категории.
"Он всегда был активным. Участвовал во всех проектах. Мы были в шоке, что такое случилось", - рассказала директор учебного заведения Валентина Коваль.
Коллеги мужчины рассказали, что общались с ним накануне, он вел себя, как обычно, был веселым и общительным.
У погибшего остались жена и 17-летний сын. Причины трагедии устанавливает следствие.
Как сообщали "Подробности", под Черкассами отец и сын покончили с собой, утопившись в автомобиле в затопленном карьере.
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