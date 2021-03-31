В затопленном карьере в селе Ташлык водолазы нашли машину с телами погибших Источник: YouTube

В Черкасской области в селе Ташлык сотрудники полиции обнаружили в затопленном карьере тела без вести пропавших отца и сына. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Накануне жительница Смелы заявила в полицию об исчезновении мужчин. Она рассказала, что 28 марта ее 58-летний муж и 34-летний сын, поехали на автомобиле ВАЗ-2115 в Ватутино Звенигородского района, а к вечеру связь с ними пропала.

Женщина запаниковала, что могло произойти несчастье, поскольку супруг прислал ей "прощальное" сообщение.

Правоохранители начали прочесывать лесополосы и населенные пункты, проверяя места возможного нахождения отца и сына.

Полицейские нашли следы протекторов шин от автомобиля, которые заканчивались у обрыва затопленного карьера. Водолазы обследовали дно карьера и на глубине около 20 метров нашли легковушку с погибшими.

По предварительным данным, отец и сын совершили самоубийство. Причины такого поступка выясняет следствие.

Напомним, что в Кривом Роге полиция разоблачила юную администратора "группы смерти", которая склоняла к самоубийству 13 человек.