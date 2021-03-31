Тисячі електронних листів чиновників Держдепартаменту США викрали російські хакери. Про це повідомляє видання "Політіко" із посиланням на два джерела у Конгресі.

Атака сталася торік, зловмисники отримали доступ до матеріалів із європейського та східноазійського бюро. Засекречені документи не зачепили.

Більше деталей у Держдепі не розкривають, але запевняють, що кіберзахист федеральних систем посилюють.

Раніше компанія Майкрософт звинуватила російську розвідку в атаці через програмне забезпечення компанії Solarwinds. Масштаби крадіжки досі публічно не оголошували.