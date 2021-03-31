Нормандський неформат. Напередодні глави трьох країн Німеччини, Франції та Росії провели спільну відеоконференцію, на якій обговорили і ситуацію на Донбасі. Втім президента України Володимира Зеленського до розмови не запросили. Чому про нас домовлялися без нас? І яким був результат? Олександр Васильченко - далі.

Зустрічі втрьох, без української сторони, прийом давній. Так Кремль вже робив за часів президенства Петра Порошенка. І тепер тактику відновили. На обговорення ситуації щодо Донбасу - нормандська трійка лідерів - не запросила президента Зеленського. Зібралися напередодні ввечері - і говорили по відеозв'язку.

Володимир Фесенко, політолог:

На превеликий жаль, ознака кризи в переговорному процесі. Прояв кризи. І це як і раніше пов'язане з російською позицією. Раніше Путін демонстрував, що він не хоче вести розмову з українським президентом, тоді це був Порошенко. Зараз він демонструє, що він не хоче на даний момент розмовляти з Зеленським це суто тактична реакція.

Кардинальних рішень щодо Донбасу нормандська трійка не ухвалила. Принаймні - на це вказують офіційні заяви. В Єлисейському палаці заявили, що вчергове закликали Москву - взяти на себе зобов'язання щодо розв'язання конфлікту.

Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов'язання щодо стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу з кризи відповідно до Мінських угод.

А у повідомленні німецького Уряду за підсумками зустрічі - про Україну згадали лише двома реченнями.

Обговорили врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер та президент Франції закликали провести переговори в "нормандському" форматі для реалізації Мінських домовленостей.

Раніше припускали, що лідери Франції, Росії, України та Німеччини зможуть таки зібратися за одним столом переговорів у квітні. Проте жодних офіційних підтверджень цьому поки не має. Не розроблений досі і мирний план щодо врегулювання ситуації на Донбасі, які б погодили усі сторони. У стосунках нормандських лідерів - криза, кажуть політологи.

Олександра Решмеділова, політолог:

Україна може знову таки опинитися в пастці. коли немає гнучкої позиції ні європейських лідерів, ні Російської Федерації, де можна говорити при принаймні якийсь діалог і змін на які наполягає Україна. Це і послідовність пунктів мінських домовленостей, або безпосередньо модифікація, зміна переговірних форматів, було багато розмов, чи долучаться Сполучені Штати.

Пункт зі Сполученими Штатами - на паузі. Ініціативу щодо перезавантаження Нормандського формату - не хоче брати на себе жодна з країн-учасниць.

Олександра Решмеділова, політолог:

Меркель з об'єктивних причин буде сконцентрована на внутрішніх виборчих процесах, вона хоче спокійно завершити спокійно свою каденцію і їй треба зосередитись на тому, що її політична сила не втратила своїх позицій внутрішніх на виборах. А ось Макрон може поки на певний час перехопити певну естафету. Чи зробить це Франція, чи піде на таке.

Політичну кризу значно поглиблює і пандемія коронавірусу. Європа зовнішні проблеми сусідів - поклала у шухляду і зосередилася на власних. Тому, політологи припускають, за одним столом лідери нормандської четвірки - цьогоріч не зберуться.