Министр иностранных дел Украины обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострение ситуации на Донбассе. Телефонный разговор состоялся вечером 31 марта. Об этом глава украинского МИД написал на странице в Twitter.

Как рассказал Кулеба, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - сообщил он.

Других подробностей телефонного разговора министр не раскрыл.

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.