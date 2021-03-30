Начальник генерального штаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал подробности гибели украинских военных на Донбассе в пятницу, 26 марта. Группа разминирования 143-го учебного тренировочного центра состава Объединенных сил попал под снайперский обстрел вблизи Шум. Об этом Хомчак рассказал на внеочередном заседании Верховной Рады.

По его словам, группа разминирования на момент обстрела боевиков проводила осмотр местности, где накануне противник провел дистанционное минирование.

"Во время выполнения заданий в результате снайперского огня получил смертельное огневое пулевое ранение старший сержант Барнич. Командир группы подполковник Коваль, предоставляя ему помощь и осуществляя эвакуацию, в результате снайперского огня получил несовместимое с жизнью ранение. В результате обстрела старшина Бруска получил тяжелые пулевые ранения, старший солдат Гещук ранения средней тяжести. Старший сержант Абрамович и старший солдат Гайченко, которые прибыли для поддержки группы военнослужащих, попали под снайперский огонь и получили смертельные ранения", - сообщил Хомчак.

Глава генштаба отметил, что украинской стороной было принято решение открыть ответный огонь, после чего обстрелы со стороны боевиков прекратились. Это позволило оказать помощь раненым и эвакуировать погибших.

"Особым цинизмом подразделений российских оккупационных войск является то, что снайперский огонь велся в спины военных ООС. С объекта критической инфраструктуры - насосной станции, через которую осуществляется поставка воды как на временно оккупированную территорию, так и на подконтрольную правительству Украины", - отметил Хомчак.

Он добавил, что такими действиями противник пытался спровоцировать украинских военных вести огонь по насосной станции "для причинения гуманитарной катастрофы в районе городов Торецкое, Горловка и Южное".

Ранее Хомчак заявил, что Украина готова пойти в наступление на Донбассе.