В четверг, 1 апреля, оператор проекта Nord Stream 2 AG заявил о провокациях военных судов в отношении строительного флота "Северного потока-2" в Балтийском море. Об этом сообщил директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин.

После возобновления в январе 2021 года сооружения морского участка газопровода Северный поток-2 в районе проведения работ наблюдается повышенная активность военных кораблей, самолетов и вертолетов, а также гражданских судов иностранных государств, действия которых зачастую носят явно провокационный характер.

Он отметил, что при реализации подобных проектов устанавливается 1,5-мильная зона безопасности, куда не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

Тем не менее, рядом с техническими судами, осуществляющими работы постоянно фиксируются (в том числе - по тактическим номерам) военные корабли иностранных государств. Облеты зоны проведения работ на небольшой высоте и на близком расстояния от трубоукладочного судна регулярно совершает польский противолодочный самолет PZL-Mielec М-28В1 Rbi.

Ранее мы писали о том, что США предупредили Германию о реальной угрозе санкций. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

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