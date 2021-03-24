Угроза американских санкций против "Северного потока-2" является реальной. Под них могут попасть европейские компании, которые задействованы в строительстве газопровода.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, на вчерашней встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом он сказал, что санкции - это реальная возможность. Он также подтвердил обеспокоенность президента США Джо Байдена по поводу нового газопровода из России в Германию.

При этом Блинкен отказался рассказать подробности, но добавил, что США внимательно следят за строительством трубопровода по дну Балтийского моря, которое почти завершено.

Напомним, что в США говорят о готовности отменить санкции против газопровода "Северного потока-2". При этом Германия должна гарантировать защиту интересов Украины. Также сообщалось, что российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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