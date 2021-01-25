Российское судно возобновило работы по укладке труб газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море, неподалеку от датского острова Борнхольм. Об этом сообщает DW.

Согласно информации компании-оператора газопровода, строительство ведется в соответствии с полученными ранее согласованиями. Достройку ведет российская баржа-трубоукладчик "Фортуна".

"По данным портала отслеживания судов Marinetraffic, баржа находится примерно в 28 километрах от датского острова Борнхольм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с ней расположились еще несколько российских судов, которые должны предоставить поддержку "Фортуне".

Примечательно, что строительство 94% газопровода "Северный поток-2" длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро уже завершено.

Ранее сообщалось, что "Северный поток-2" могут приостановить на неопределенный срок. При этом экологи должны предоставить конкретные аргументы для приостановки.

Также мы писали о том, что немецкие экологи остановили строительство газопровода. Так, негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия" обжаловала разрешение на работы. Аналогичную жалобу подала также еще одна природоохранная организация.

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