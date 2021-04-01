У Гватемалі розпечені потоки лави поглинули будинок [ Редактировать ]
У Гватемалі вулканічна лава поглинула будинок. Там триває виверження вулкану Пакая. Розпечені потоки сягнули кавової плантації і накрили дім.
Пакая весь останній місяць вивергає розпечене каміння, стовпи попелу та потоки гарячої магми. І все це біля людських поселень. Востаннє вулкан прокидався 2010. Тоді загинув телеоператор, який знімав цю подію.
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