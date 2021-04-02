В пятницу, 2 апреля, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Так, Донецкая область близится в шаге от "красной" зоны карантина - здесь уже два дня превышены сразу два показателя по коронавирусу: коэффициент выявления случаев инфицирования (20,2% при норме 20%) и уровень госпитализаций (61,6 при норме 60 на 100 тысяч). При этом коэффициент выявления превышен уже три дня, а уровень госпитализаций два дня.

Всего в "красной" зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области. Остальные регионы - в "оранжевой" зоне, кроме Херсонской области, которая остается последним "желтым" регионом.

В регионах "красной" зоны вводится локдаун - запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.

Напомним, с 5 апреля в Киеве вводят локдаун, ужесточаются карантинные требования, вплоть до работы общественного транспорта только по специальным пропускам.

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