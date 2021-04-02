Сотрудники Главного управления Госпотребсужбы вынуждены были закрыть два столичных ресторана в свзязи с нарушением ограничений "красной зоны". Всего были проведены проверки в 10 ночных заведениях.

Таким образом, вопреки запрету, работали два заведения, которые были уличены за нарушением карантина:

Ресторан "BAO", находящийся на улице Мечникова, 14/1;

Ресторан "Хлебный", который расположился на улице Крещатик, 15/4.

Отмечается, что все нарушители ограничений получили административные протоколы. К тому же, были обнаружены и закрыты 4 летние площадки, функционировавшие на Крешатике. Такое решение было вынесено в связи с тем, что столица попала в "красную зону", предусматривающую работу заведений общественного питания исключительно "на вынос".

Читайте также, Кабинет министров Украины принял постановление о том, что в регионах "красной" зоны, куда относится и Киев, и Киевская область, запрещено находиться без маски на улице. Полицейские будут проводить профилактическую работу с гражданами касательно ношения масок в публичных местах.

Кроме того, Министерство здравоохранения обновило показатели регионов по коронавирусу. В регионах "красной" зоны вводится локдаун - запрещено посещение кафе и ресторанов, закрыты ТРЦ, запрещены культурных мероприятий, спортивные матчи проходят без зрителей.

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