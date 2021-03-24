Минздрав уточнил ограничения по маскам в "красной" зоне [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины внес изменения в постановление об ограничениях, которых следует придерживаться в "красной" зоне.
В частности, в правительстве уточнили, где именно необходимо носить маски.
Так, масочный режим не предусмотрен в парках и скверах.
Однако он обязателен в учреждениях здравоохранения и образования, подземных переходах, на остановках общественного транспорта и других территориях общественного пользования - при условии, что нет возможности соблюсти дистанцию не менее одного метра.
Напомним, что Кабмин ужесточил правила нахождения граждан на территориях общего пользования в регионах "красной" зоны. Таким образом, граждане обязаны соблюдать масочный режим.
Ранее мы писали, что локдаун в Киеве могут отменить и раньше.
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