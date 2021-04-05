МЗС України закликав не скасовувати Харківські угоди [ Редактировать ]
МЗС України закликає Парламент не скасовувати Харківські угоди. Там наголошують, що підписаний 2010 року Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі окупації Криму.
У відомстві впевнені: за порушення домовленостей можна отримати компенсацію від Москви. Нагадаємо, на початку березня РНБО ухвалила рішення перевірити законність та доцільність підписання Харківських угод щодо продовження дислокації Чорноморського флоту РФ у Криму.
Згодом у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про припинення дії документу.
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