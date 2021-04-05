Уже во вторник, 6 апреля, в Украине снова похолодает. Температура воздуха опустится во всех областях, будет идти снег и дождь. Об этом сообщает "УкрГидрометцентр".

Так, в западных областях будет снег и снег с дождем. Там температура воздуха днем составит +2+10, а ночью -1+2. Дожди также будут в Киевской, Черниговской и Сумской областях, в других регионах без осадков, но тоже прохладно, от +9 до +14 днем, а ночью до -1.

Похолодание будет длиться три дня. С 9 апреля ожидается потепление, снег и дожди отойдут.

Ранее сообщали, какой будет погода в Украине летом. По прогнозу синоптиков, ожидается: жара, бури и грады.

В апреле 2021 года среднемесячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 8-11 градусов тепла, в горах 5-6 градусов тепла. Это около средних многолетних значений.

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