Чернигов второй раз за неделю ужесточает карантин [ Редактировать ]
В Чернигове во второй раз за неделю решили ужесточить карантин. Власти города с 8 апреля решили ввести дополнительные ограничения. Об этом сообщил местный телеканал "Детинец".
Так, с четверга в Чернигове будет запрещено находиться на улице без медицинской маски или иного средства защиты. Также запрещается работа бассейнов и спортивно-оздоровительных учреждений.
Власти Чернигова запретили проведение спортивных, культурных, рекламных массовых мероприятий, в то же время разрешили посещать кладбища в выходные дни. Учреждения культуры в Чернигове также перестанут работать с 8 апреля.
Новые карантинные ограничения коснулись и религиозных объектов города. Черниговским церквям разрешили принимать верующих из расчета 1 человек на 10 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области вводят ограничения "красной" зоны.
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