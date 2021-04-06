Пассажиры поезда Константиновка - Киев открыли стрельбу прямо в вагоне [ Редактировать ]
Во вторник, 6 апреля, двое пассажиров поезда № 126 Константиновка - Киев устроили стрельбу прямо в вагоне, из-за чего поезд задерживается примерно на шесть часов. Нарушителями оказались военнослужащие.
Двух пассажиров обезоружили, они имели разрешение на ношение оружия. Предварительно установлено, что выстрелы были произведены из табельного оружия. В результате инцидента никто не пострадал.
Нарушителей были сняты с поезда спецназовцами на станции Красноград. После проведения следственных действий поезд продолжил движение по маршруту. По данному факту открыто уголовное производство.
"Сейчас поезд задерживается в пути на около 6 часов. Железнодорожники прилагают максимально усилий, чтобы уменьшить его отставание от графика", - говорится в сообщении.
Укрзализныця поблагодарила бригаде поезда за высококвалифицированные действия в нестандартной ситуации.
"До прибытия правоохранителей железнодорожники принимали все возможные меры, чтобы 11 пассажиров вагона не пострадали", - отметили в УЗ.
Сейчас собрана информация о пересадках пассажиров поезда. Укрзализныця организует наиболее удобные стыковочные маршруты для пассажиров, следующих далее по железной дороге.
Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
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