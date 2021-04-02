В столичном торгово-развлекательном центре, находящемся на проспекте Победы, посетитель, зашедший внутрь без маски, отреагировал на замечание сотрудника охраны стрельбой.

Мужчина зашел на территорию магазина без защитной маски, после чего охранник сделал нарушителю замечание, после чего тот вытащил пистолет и сделал 2 выстрела в человека. В результате происшествия пострадавший охранник получил пулевые травмы головы и туловища, его госпитализировали.

Отмечается, что злоумышленника задержали на месте происшествия. Им оказался 32-летний житель Киева. В настоящее время решается вопрос о сообщении правонарушителю о подозрении и избрании меры пресечения.

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Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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