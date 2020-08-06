На Гидропарке мужчина подстрелил охранника [ Редактировать ]
В четверг, 6 августа, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Об этом сообщает "Киев Сейчас".
Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт.
Охранника прооперировали, сейчас он в стабильном состоянии. Иностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Ранее мы писали о том, что в Обухове на объездной дороге произошло серьезное тройное ДТП.
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