Адвокаты подозреваемого бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука обвинили НАБУ в умышленном затягивании расследования дела по рефинансированию VAB банка. Высший антикоррупционный суд удовлетворил жалобы защиты и отменил постановление НАБУ как незаконное. Об этом пишут Українські новини.

Об этом говорится в решении ВАКС от 5 апреля 2021 года.

Адвокаты утверждают, что НАБУ подало 10 одинаковых постановлений о приостановлении дела, чтобы обойти положение о разрешенных сроках досудебного расследования, ведь иначе дело против их клиента пришлось бы закрыть за отсутствием каких-либо доказательств. ВАКС постановил отменить постановление старшего детектива НАБУ пятого отдела детективов третьего подразделения детективов Пачевского В.В. от 10.03.2021 о приостановлении предварительного расследования в производстве по предоставлению рефинансирования НАБУ VAB банку.

Это одно из 10 одинаковых постановлений, которыми НАБУ умышленно затягивает расследование дела, заявили адвокаты во время судебного заседания. Каждый раз основанием приостановления производства №0496 детектив отмечал, что совершено все возможные следственные действия, но не получен ответ на запрос о международной правовой помощи от 15.12.2017, который касался движения средств по счету ПАО "ВиЭйБи Банк", открытом в австрийском банке Meinl Bank AG .

Между тем в соответствии с п.3 ч.4 ст.219 УПК Украины срок досудебного расследования не может превышать двенадцати месяцев со дня уведомления лицу о подозрении. Вследствие принятия постановлений о приостановлении происходит остановка сроков досудебного расследования и подозреваемые уже более 1 года и 4 месяца подвергаются уголовному преследованию, к ним применена мера пресечения, наложены аресты на имущество и тому подобное. Согласно ст. 280 УПК Украины к остановке досудебного расследования детективы обязаны выполнить все следственные действия, проведение которых необходимо и возможно. Однако по факту НАБУ не выполнило необходимые следственные действия, а сам запрос о международной правовой помощи от 15.12.2017 не касается имеющихся сообщений о подозрении вообще. Более того, детективы НАБУ в течение 3 лет вообще не интересовались судьбой запроса, а само НАБУ не имело полномочий делать запросы о международной правовой помощи.

По факту НАБУ десять раз по сути одинаковыми постановлениями на несколько дней приостанавливало следствие с целью выиграть время, ограниченное законом, не имея доказательств для передачи дела в суд. Два из таких постановлений уже отменены решениями ВАКС (постановления о приостановлении предварительного расследования от 05.08.2020 года и от 10.03.2021 года), поэтому дело НАБУ о предоставлении рефинансирования VAB банку против Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка подлежит закрытию в связи с истечением сроков досудебного расследования.

Напомним, что дело НАБУ против Писарука и Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные выводы экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, публично выдвинутые НАБУ бывшему руководству НБУ и бывшему владельцу банка - полученное рефинансирование было использовано по целевому назначению на выплаты вкладчикам банка. За все эти 1 год и 4 месяца НАБУ допросило Александра Писарука только 1 раз.