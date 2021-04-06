В сети появилось видео с места стрельбы в поезде Константиновка - Киев. Инцидент произошел с участием военнослужащих, которые возвращались в столицу.

Видео опубликовала полиция Харьковской области.

На видео есть купе, в котором ехали военнослужащие и в последствии забаррикадировались. А также пронумерованные как вещественные доказательства личные вещи фигурантов и изъятое оружие.

Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

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