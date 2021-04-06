"Стрельбы в поезде Константиновка - Киев": в сети появилось видео [ Редактировать ]
В сети появилось видео с места стрельбы в поезде Константиновка - Киев. Инцидент произошел с участием военнослужащих, которые возвращались в столицу.
Видео опубликовала полиция Харьковской области.
На видео есть купе, в котором ехали военнослужащие и в последствии забаррикадировались. А также пронумерованные как вещественные доказательства личные вещи фигурантов и изъятое оружие.
Кроме того, в Киеве, на Гидропарке, произошла стрельба. Посетитель одного из развлекательных заведений выстрелил в охранника, с которым у него возник конфликт, ностранца, устроившего стрельбу, задержали. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Нарушителями оказались военнослужащие
В результате инцидента получили ранения по меньшей мере два человека
В понедельник, 29 марта, в Харькове мужчина на балконе одной из многоэтажек устроил стрельбу
В понедельник, 29 марта, в Тернополе на бульваре Данила Галицкого мужчина устроил стрельбу на детской площадке
Трагедия произошла в магазине King Soopers на юге города Боулдер