2020 год заложил основу для глубоких перемен на рынке логистики, и главным двигателем трансформаций в этой сфере стала пандемия Covid-19. Ограничения, карантин, локальные локдауны, транспортные коллапсы прочно вошли в экономическую реальность, и логистической отрасли приходится приспосабливаться к новым тенденциям. О топ-трендах мировой логистики и их влиянии в Украине рассказывают эксперты ООО "Евротерминал".

Сохранение налаженных цепочек поставок и объемов грузоперевозок

Уход "на карантин" целых экономик в 2020 г. нарушил непрерывность существующих цепочек поставок и вызвал дисбаланс грузопотоков как на внутренних, так и на международных рынках. Вместе с сокращением количества производимых товаров уменьшились и объемы грузоперевозок. Поддержание и сохранение наработанных логистических схем в условиях коронакризиса станет одним из главных трендов логистики в ближайшие несколько лет, считают эксперты "Евротерминала".

При этом для Украины в силу структуры грузопотока влияние коронакризиса оказалось не столь катастрофичным, как ожидалось, отмечают аналитики. Грузооборот морских портов по итогам 2020 года снизился всего на 0,5% - до 159,1 млн тонн. На 2,3% сократились объемы железнодорожных перевозок. Падение произошло, в первую очередь, за счет снижения экспорта зерновых из-за неурожайного сезона, и компенсировалось одновременным ростом экспорта железной руды.

Рекордные ставки морского фрахта

С сентября прошлого года ставки морского фрахта на контейнерные перевозки поднялись на 250-300%, по ряду направлений наблюдается дисбаланс контейнерного оборудования и дефицит тоннажа. Рекордные цены на морские перевозки сохранятся как минимум до конца 2021 года, считают аналитики "Евротерминала".

Хотя рост ставок и сокращение импорта ощущались и в Украине, перевалка контейнеров в украинских портах по итогам 2020 г. выросла на 4,2% - до 1 049 204 TEU. Лидером в обработке контейнеров традиционно стал Одесский порт, который обеспечил 62,2% совокупного контейнерооборота. Два контейнерных терминала порта способны обработать до 1,1 миллиона контейнеров в год. Контейнерное депо логистического центра "Евротерминал", расположенного в тылу Одесского порта, может разместить одновременно до 10 тысяч контейнеров.

Переориентация грузов на железную дорогу

Рост цен морского фрахта и проблемы с автотранспортом, который в 2020 г. больше всего простаивал на закрытых границах, заставил логистических операторов обратиться к железнодорожным перевозкам для доставки товаров. В Украине, в частности, объемы контейнерных перевозок железной дорогой выросли на 10,7%.

ООО "Евротерминал", в свою очередь, внес свой вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры Одесского региона, построив новую ж/д ветку к Одесскому порту. Участок путей позволит увеличить пропускную способность порта на миллион тонн грузов в год.

Синергия как способ выживания

В новых условиях на логистическом рынке растет конкуренция и ценовой демпинг. Мелким и даже средним игрокам становится все труднее бороться за клиента в одиночку. Шанс на выживание в кризисном шторме дают коллаборация и сотрудничество. Особенно значение в этом контексте приобретают современные мультимодальные логистические центры, такие как "Евротерминал". Объединяя множество компаний и услуг, от таможенного оформления до создания сборных грузов, МЛЦ помогают расширить сервис и создать уникальное коммерческое предложение для клиентов любого логистического оператора.

Ускоренная цифровая трансформация

Перед лицом новых вызовов логистический бизнес продолжает внедрять разнообразные IT-решения и продукты:

Цифровые платформы для расчета ставок, обмена тарифами

Мобильные приложения для автоматизации и контроля логистических цепочек в режиме реального времени

Комплексные IT-решения для управления складскими запасами, товарными потоками, доставкой

Интернет вещей как инструмент отслеживания поставок, транспорта, оборудования

Блокчейн-технологии

Тренд цифровизации украинская логистика подхватила в полной мере. На государственном уровне развивается механизм Единого таможенного окна, электронные системы ИСПС и E-Port. В Одесском порту впервые внедрили систему тайм-слотов для диспетчеризации автотранспорта. Электронное табло с информацией о движении транспорта в режиме реального времени установили в помещении Единого офиса "Евротерминала".