Топ-5 трендов современной логистики [ Редактировать ]
2020 год заложил основу для глубоких перемен на рынке логистики, и главным двигателем трансформаций в этой сфере стала пандемия Covid-19. Ограничения, карантин, локальные локдауны, транспортные коллапсы прочно вошли в экономическую реальность, и логистической отрасли приходится приспосабливаться к новым тенденциям. О топ-трендах мировой логистики и их влиянии в Украине рассказывают эксперты ООО "Евротерминал".
Сохранение налаженных цепочек поставок и объемов грузоперевозок
Уход "на карантин" целых экономик в 2020 г. нарушил непрерывность существующих цепочек поставок и вызвал дисбаланс грузопотоков как на внутренних, так и на международных рынках. Вместе с сокращением количества производимых товаров уменьшились и объемы грузоперевозок. Поддержание и сохранение наработанных логистических схем в условиях коронакризиса станет одним из главных трендов логистики в ближайшие несколько лет, считают эксперты "Евротерминала".
При этом для Украины в силу структуры грузопотока влияние коронакризиса оказалось не столь катастрофичным, как ожидалось, отмечают аналитики. Грузооборот морских портов по итогам 2020 года снизился всего на 0,5% - до 159,1 млн тонн. На 2,3% сократились объемы железнодорожных перевозок. Падение произошло, в первую очередь, за счет снижения экспорта зерновых из-за неурожайного сезона, и компенсировалось одновременным ростом экспорта железной руды.
Рекордные ставки морского фрахта
С сентября прошлого года ставки морского фрахта на контейнерные перевозки поднялись на 250-300%, по ряду направлений наблюдается дисбаланс контейнерного оборудования и дефицит тоннажа. Рекордные цены на морские перевозки сохранятся как минимум до конца 2021 года, считают аналитики "Евротерминала".
Хотя рост ставок и сокращение импорта ощущались и в Украине, перевалка контейнеров в украинских портах по итогам 2020 г. выросла на 4,2% - до 1 049 204 TEU. Лидером в обработке контейнеров традиционно стал Одесский порт, который обеспечил 62,2% совокупного контейнерооборота. Два контейнерных терминала порта способны обработать до 1,1 миллиона контейнеров в год. Контейнерное депо логистического центра "Евротерминал", расположенного в тылу Одесского порта, может разместить одновременно до 10 тысяч контейнеров.
Переориентация грузов на железную дорогу
Рост цен морского фрахта и проблемы с автотранспортом, который в 2020 г. больше всего простаивал на закрытых границах, заставил логистических операторов обратиться к железнодорожным перевозкам для доставки товаров. В Украине, в частности, объемы контейнерных перевозок железной дорогой выросли на 10,7%.
ООО "Евротерминал", в свою очередь, внес свой вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры Одесского региона, построив новую ж/д ветку к Одесскому порту. Участок путей позволит увеличить пропускную способность порта на миллион тонн грузов в год.
Синергия как способ выживания
В новых условиях на логистическом рынке растет конкуренция и ценовой демпинг. Мелким и даже средним игрокам становится все труднее бороться за клиента в одиночку. Шанс на выживание в кризисном шторме дают коллаборация и сотрудничество. Особенно значение в этом контексте приобретают современные мультимодальные логистические центры, такие как "Евротерминал". Объединяя множество компаний и услуг, от таможенного оформления до создания сборных грузов, МЛЦ помогают расширить сервис и создать уникальное коммерческое предложение для клиентов любого логистического оператора.
Ускоренная цифровая трансформация
Перед лицом новых вызовов логистический бизнес продолжает внедрять разнообразные IT-решения и продукты:
- Цифровые платформы для расчета ставок, обмена тарифами
- Мобильные приложения для автоматизации и контроля логистических цепочек в режиме реального времени
- Комплексные IT-решения для управления складскими запасами, товарными потоками, доставкой
- Интернет вещей как инструмент отслеживания поставок, транспорта, оборудования
- Блокчейн-технологии
Тренд цифровизации украинская логистика подхватила в полной мере. На государственном уровне развивается механизм Единого таможенного окна, электронные системы ИСПС и E-Port. В Одесском порту впервые внедрили систему тайм-слотов для диспетчеризации автотранспорта. Электронное табло с информацией о движении транспорта в режиме реального времени установили в помещении Единого офиса "Евротерминала".
по теме
Воодушевившись преступным примером рейдерских захватов собственности и уничтожения независимых СМИ
Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 4,0%
На Черниговщине во главе религиозной общины ПЦУ, захватившей храм УПЦ в селе Припутни, стоит отбывающий условное уголовное наказание, запрещенный в служении иеромонах Леонтий Прощенко
На Донбассе за минувшие сутки боевики вели огонь по позициям украинских военных
Психологи утверждают, что о человеке можно многое узнать при помощи простых тестов