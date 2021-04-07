Украина будет открывать огонь на Донбассе только в случае возникновения угрозы ее войскам. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью газете Liberation.

Мы не стремимся к эскалации, мы привержены политическому и дипломатическому урегулированию этого конфликта. Мы будем открывать огонь только в том случае, если есть угроза нашим войскам на местах или если они будут атакованы.

Глава МИД отметило, что большинство потерь украинской армии - это солдаты, убитые снайперами.

Это продуманная стратегия, направленная на то, чтобы спровоцировать ответный огонь. Затем, несмотря на множество конструктивных предложений, Россия отказывается возобновить режим прекращения огня. Наконец, российская пропагандистская машина работает уже несколько месяцев и увеличивает частоту воинственных сообщений. Пропагандистские ток-шоу в Москве часто начинается со слов "прекратить украинские провокации" и заканчиваются словами "пошлите наши танки и водрузите наш флаг в Киеве, чтобы избавиться от этого фашистского государства".

Кулеба призвал Германию и Францию проявить более активную позицию в рамках "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция) по урегулированию конфликта на востоке Украины. Он напомнил, что "нормандский формат" и Минские соглашения дали результаты в виде стабилизации ситуации, обмена пленными и прекращения огня.

Нас устраивало всеобъемлющее прекращение огня, введенное 27 июля 2020 года. До декабря оно работало хорошо, но потом в Москве что-то изменилось. Что касается нас, то никакого наращивания сил с целью перехода в наступление мы не осуществляем - только обычные военныиеротации. Но если один из наших убит, мы имеем право защищаться.

Причиной изменения поведения России и ее перехода к эскалации конфликта Кулеба назвал "испытание Вашингтона" и недооценка президента Зеленского в Москве.

Стремление Зеленского к диалогу не означает, что он готов идти на компромисс по национальным интересам и уступать по вопросам, имеющим решающее значение для будущего украинского государства. Как только русские это поняли, они изменили свое поведение. Чтобы было ясно, мы всегда готовы говорить с Россией, но предметом этого обсуждения должен быть вывод российских войск с территории Украины и восстановление национального суверенитета. Другого предмета переговоров быть не может.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. Тогда в результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения. Только 6 апреля на фронте погибли трое бойцов ВСУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственный путь к окончанию войны - вступление Украины в НАТО.