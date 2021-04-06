Украинская армия понесла новые потери на Донбассе. Во вторник, 6 апреля, в результате вражеских действий погибли два бойца ВСУ. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток".

В районе населенного пункта Невельское оккупанты обстреляли позиции украинских армейцев из минометов. Один украинский защитник получил ранения, ему экстренно оказали первую медицинскую помощь, однако во время эвакуации он умер.

Еще один украинских военнослужащий погиб вблизи Степного, когда военный автомобиль, на котором он ехал, подорвался на мине.

Кроме того, 6 апреля в 8:30 во время несения службы на блокпосту на окраине Сватово Луганской области умер инспектор батальона особого назначения "Миротворец" полиции Киевской области Денис Миронов. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Старшему лейтенанту было 34 года, о причине смерти не сообщается.

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Как сообщали "Подробности", 5 апреля на Донбассе неподалеку Золотого-4 погибли два бойца 92-ой отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко - Владислав Мороз и Виктор Гелебрант.

Напомним, что с 27 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

26 марта на Донбассе произошло резкое обострение ситуации. В результате вражеского обстрела погибли четверо украинских военнослужащих, двое получили ранения.