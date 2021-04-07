В среду, 7 апреля, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если у жены главы Службы безопасности есть российский паспорт, это может быть угрозой для национальной безопасности Украины. Об этом пишет Lb.ua.

Так, Данилов отметил, что считает российское гражданство членов семьи государственного служащего угрозой для национальной безопасности.

На вопрос о жене Баканова он сказал:

Я считаю, что это может быть угрозой, если это действительно так.

Ранее мы писали о том, что после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от работы отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, в том числе 17 руководителей таможен и таможенных постов.

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