После заседания СНБО уволили более 100 таможенников [ Редактировать ]
Источник: Гостаможслужба
После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от работы отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, в том числе 17 руководителей таможен и таможенных постов.
В Гостаможслужбе сообщают, что, кроме персональных санкций в отношении "королей контрабанды", принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.
От работы отстранены:
- на Одесской таможне - 22 сотрудника;
- на Закарпатской - 23 сотрудника;
- на Киевской - 8 сотрудников;
- на Волынской - 23 сотрудника;
- на Галицкой - 46 сотрудников;
- на Буковинской - 3 сотрудника.
Чиновников отстранили от работы на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.
Напомним, что президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, посвященного борьбе с контрабандой, заявил о:
- введении персональных санкций против ТОП-10 контрабандистов Украины.
- отстранении от работы "десятки должностных лиц таможенных органов".
- подготовке законопроектов по криминализации недостоверного таможенного декларирования.
"Подробности" опубликовали документ со списком "королей контрабанды". На территории страны заблокированы их активы и имущество.
Список физлиц, против которых применяются ограничительные санкции:
- Альперин Вадим Александрович;
- Чудаков Александр Леонидович;
- Шерман Виктор Бенедиктович;
- Кравченко Александр Николаевич;
- Дидух Владимир Степанович;
- Бокало Иван Васильевич;
- Пересоляк Валерий Иванович;
- Кушнир Юрий Радулович;
- Фирманюк Орест Игоревич;
- Ереминчук Александр Владимирович.
Санкции также ввели против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.
Под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводило серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложность борьбы с контрабандой, которая 2-3 года будет "штормить" страну.
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