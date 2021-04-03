После заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины от работы отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, в том числе 17 руководителей таможен и таможенных постов.

В Гостаможслужбе сообщают, что, кроме персональных санкций в отношении "королей контрабанды", принимаются меры в отношении должностных лиц таможенных органов, которые могут быть причастны к коррупционным действиям.

От работы отстранены:

на Одесской таможне - 22 сотрудника;

на Закарпатской - 23 сотрудника;

на Киевской - 8 сотрудников;

на Волынской - 23 сотрудника;

на Галицкой - 46 сотрудников;

на Буковинской - 3 сотрудника.

Чиновников отстранили от работы на основании письма Управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский по итогам заседания СНБО, посвященного борьбе с контрабандой, заявил о:

введении персональных санкций против ТОП-10 контрабандистов Украины.

отстранении от работы "десятки должностных лиц таможенных органов".

подготовке законопроектов по криминализации недостоверного таможенного декларирования.

"Подробности" опубликовали документ со списком "королей контрабанды". На территории страны заблокированы их активы и имущество.

Список физлиц, против которых применяются ограничительные санкции:

Альперин Вадим Александрович;

Чудаков Александр Леонидович;

Шерман Виктор Бенедиктович;

Кравченко Александр Николаевич;

Дидух Владимир Степанович;

Бокало Иван Васильевич;

Пересоляк Валерий Иванович;

Кушнир Юрий Радулович;

Фирманюк Орест Игоревич;

Ереминчук Александр Владимирович.

Санкции также ввели против 68 связанных с ними компаний. Отдельно под санкции попали 11 российских компаний.

Под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводило серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский признал сложность борьбы с контрабандой, которая 2-3 года будет "штормить" страну.