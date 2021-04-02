На заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели санкции против ряда физических и юридических лиц, причастных к контрабанде. Об этом по итогам заседания СНБО сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Черная пятница" наступила для ряда физических и юридических лиц. Прежде всего речь о контрабанде. Это экономический терроризм против Украины. По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов гривен, которые недополучил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни.

По словам главы государства, впервые в истории Украины введены персональные санкции против ТОП-10 воротил украинской контрабанды. На территории страны заблокированы их активы и имущество.

Хочу подчеркнуть, что борьба с контрабандой будет продолжена, сегодня - это первая десятка, но точно не последняя.

Кроме того, отстранены от работы "десятки должностных лиц таможенных органов". Зеленский сообщил, что готовятся законодательные изменения, следствием которых будет криминализация недостоверного таможенного декларирования.

Как и сообщали "Подробности" перед заседанием СНБО, под удар попали "короли контрабанды", промышляющие поставками в Украину и в Европу подакцизных контрафактных товаров, в первую очередь сигарет и водки, производимых на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

По словам бывшего первого замглавы СБУ Виктора Трепака - начальника Главка "К", отвечавшего за борьбу с коррупцией, в Украине происходит легализация товарной контрабанды, в частности сигарет:

В этих схемах (сигаретной контрабанды - ред.) Украина в основном используется как транзитный коридор. После оккупации Россией части территории Донецкой и Луганской областей практикуется схема, по которой, например, сигареты могут производить в обычной донецкой квартире или доме, потом легализовать на соответствующем предприятии Желтых Вод или Львовской области, а затем через границу "пускать" в Европу.

В пятницу, 2 апреля, Государственное бюро расследований проводит серию обысков у людей, аффилированных с этими контрабандными потоками.

Напомним, что последнее заседание СНБО состоялось 19 марта. На нем были введены санкции против 19 компаний, работающих в сфере пользования недрами, и 27 физических лиц - Виктора Януковича и ряда чиновников времен его президентства.