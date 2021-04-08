В Офисе президента Украины заявляют, что вопрос о возможном втором сроке президента Украины Владимира Зеленского накрученный СМИ. Он еще сам не решил. Об этом рассказал заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко.

Зеленский об этом потом сообщит своей команде и всем гражданам Украины, отметил заместитель главы ОП.

"Этот вопрос вообще не решен. Можно сказать, он немного накручен средствами массовой информации, какими-нибудь конспиративными мыслями в телеграм-каналах. Решение будет принимать лично президент", - заявил Тимошенко.

В марте глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что партия "Слуга народа" будет просить Зеленского идти на второй срок.

Также пресс-секретарь президента Юлия Мендель заявила, что Зеленский еще не принял решение, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок. Для этого он должен выполнить хотя бы половину своей программы.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на Донбасс.